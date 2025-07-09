Армия России стала непобедимой благодаря боевому опыту в ходе спецоперации на Украине. Такое мнение выразил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube .

«Нет сомнений, что Россия победила в военном смысле. Никто не хотел признавать, что Украину в течение многих лет взращивали как тарана, чтобы использовать против России. Этот план с треском провалился», — сказал он.

Эксперт выразил недоумение, почему страны НАТО до сих пор не осознали, что Москву невозможно победить. По его словам, западные государства продолжают игнорировать реальность.

Также Макгрегор подчеркнул, что в отличие от альянса, который отстает на десятилетия, российская сторона в совершенстве освоила новую тактику боевых действий.

Ранее советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что европейским странам не удастся быстро восстановить свой военно-промышленный комплекс. По его словам, темпы, с которыми Европа будет восстанавливать оборону, не соответствуют мощностям России.