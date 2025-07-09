Европейские страны не смогут быстро восстановить свой военно-промышленный комплекс. Об этом заявил советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube .

«Мне кажется, у таких политиков, как [президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц и другие, есть идея, что достаточно просто принять решение о создании армии и она появится. Но я не уверен, что это будет так просто», — заявил он.

Также Бо считает, что темпы, с которыми Европа собирается восстанавливать оборону, не соответствуют российским мощностям.

По его словам, Запад искусственно создает угрозу. У него нет ресурсов и денег на новый ВПК. Даже те заводы, которые сейчас строят, в будущем могут оказаться бесполезными.

Ранее газета The New York Times сообщила, что армия России скоро полностью освободит Донецкую Народную Республику. Российские войска уже окружили Константиновку, которая считается важным пунктом снабжения. При этом ВСУ оказались в тяжелой ситуации и лишились возможности перемещаться.