В США назвали российские танки Т-72 лучшими в мире

Российские танки Т-72, активно используемые ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, признали одними из лучших в мире. Об этом заявил аналитик Брэндон Вайхерт в публикации для американского издания The National Interest (TNI).

Старые модели этих бронированных боевых машин по-прежнему играют ключевую роль в боевых действиях. Аналитик составил рейтинг 10 лучших танков на поле боя в 2024 году, в котором Т-72 занял первое место.

По его словам, эффективность современных боевых машин зависит не только от технологического совершенства, но также «от живучести, доступности и надежности в различных боевых условиях». Российский Т-72 полностью отвечает этим критериям, а также находится на вооружении нескольких стран. Аналитик подчеркнул, что «Т-72 помогает русским сражаться». Кроме того, эти танки легко и дешево производить массово.

«Т-72, несмотря на беспилотники и другие трудности, с которыми он столкнулся, выигрывает конфликт против Украины для России. Делается это без особого изящества. Но свою работу он выполняет. Вот почему сегодня это самый лучший танк в мире», — пояснил Вайхерт.

В его рейтинг также вошли американский M1 Abrams, израильский Merkava V, французский Leclerc XL и немецкий Leopard II.

Ранее издание National Interest сообщило, что Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» вошли в пятерку лучших танков в мире.