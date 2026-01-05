В США назвали причину отказа Трампа поддержать лидера оппозиции Венесуэлы Мачадо
WP: Трамп не поддержит Мачадо из-за Нобелевской премии
Президент США Дональд Трамп не планирует помогать лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо занять пост президента страны. Об этом написала американская газета The Washington Post.
По мнению политологов издания, такое решение Трамп принял из-за того, что Мачадо не уступила ему Нобелевскую премию мира в 2025 году. Венесуэлка посвятила премию американскому президенту, но сам факт принятия премии стало ее «величайшим грехом» в глазах Трампа.
Накануне Мачадо сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро лишен должности после отказа от переговоров. Политик заявила, что намерена, навести порядок в стране, в том числе, выпустить политических заключенных. Она призвала соотечественников «участвовать в великой операции по строительству новой Венесуэлы».
Жители Каракаса вышли на улицы города, выражая поддержку задержанному американцами Мадуро. Перед митингующими выступила дочь экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса Росинес.