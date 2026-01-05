В США назвали причину отказа Трампа поддержать лидера оппозиции Венесуэлы Мачадо

По мнению политологов издания, такое решение Трамп принял из-за того, что Мачадо не уступила ему Нобелевскую премию мира в 2025 году. Венесуэлка посвятила премию американскому президенту, но сам факт принятия премии стало ее «величайшим грехом» в глазах Трампа.

Накануне Мачадо сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро лишен должности после отказа от переговоров. Политик заявила, что намерена, навести порядок в стране, в том числе, выпустить политических заключенных. Она призвала соотечественников «участвовать в великой операции по строительству новой Венесуэлы».

Жители Каракаса вышли на улицы города, выражая поддержку задержанному американцами Мадуро. Перед митингующими выступила дочь экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса Росинес.