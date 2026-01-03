Лидер венесуэльской оппозиции заявила о намерении навести порядок в стране

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отстранен от должности после отказа от переговоров. Такое заявление сделала лидер оппозиции Мария Корина Мачадо в соцсети X.

«Для венесуэльцев внутри нашей страны: будьте готовы выполнить то, что мы очень скоро сообщим вам через официальные каналы. Для венесуэльцев за рубежом: нам нужно, чтобы вы мобилизовались, привлекли правительства и граждан по всему миру и заставили их <…> участвовать в великой операции по строительству новой Венесуэлы», — написала она.

Политик заявила, что наведет порядок в стране и освободит политзаключенных.

Николаса Мадуро и его жену задержали и доставили в США. Президентскую чету застали врасплох посреди ночи и вытащили из спальни. Операцию проводил американский спецназ «Дельта». Мадуро в США грозит до четырех пожизненных сроков, его обвиняют в заговорах и контрабанде наркотиков.