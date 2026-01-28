В США назвали оторванными от реальности слова Зеленского о территориях

Дэвис: заявления Зеленского о территориях и гарантиях оторваны от реальности

Президент Украины Владимир Зеленский отказался пойти на территориальные уступки, но его слова оторваны от реальности. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive .

«Что меня настолько удивило, что я даже утратил хоть какое-то понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории», — сказал он.

Дэвис критически оценил и заявления украинского лидера о полной готовности документа о гарантиях безопасности для Украины от США. В Вашингтоне пока никак не прокомментировали этот вопрос.

Ранее Зеленский заявил, что вступление Украины в Евросоюз является одной из основных гарантий безопасности и для Киева, и для всей Европы.

До этого в США назвали условие для предоставления гарантий безопасности для украинцев. Киев только должен отказаться от притязаний на территории.