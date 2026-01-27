Зеленский призвал принять Украину в ЕС в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский попросил принять страну в Евросоюз в 2027 году. Об этом он написал в телеграм-канале .

«Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому технологическому и экономическому вкладу», — заявил украинский лидер.

Такой вывод Зеленский сделал по итогам разговора с канцлером Австрии Кристианом Штокером. Глава киевского режима также поблагодарил его за выделение средств на поддержку украинского энергетического сектора и доложил об итогах трехсторонней встречи украинской, американской и российской делегаций в ОАЭ, которая состоялась на прошлой неделе. По словам президента Украины, там обсуждали военные вопросы и гарантии безопасности.

Ранее США заявили, что предоставят их Украине при условии отказа от территорий.