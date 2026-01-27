FT: США дадут Киеву гарантии безопасности в случае отказа от территорий

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев согласится отказаться от притязаний на территории. Об этом сообщила газета Financial Times.

По информации издания, на Киев оказывают огромное давление относительно вывода войск из Донбасса, хотя официальная позиция Белого дома этого не подразумевает.

Помимо территориального вопроса, американская сторона обсуждает с Украиной возможности поставок оружия по завершении конфликта, однако также после мирной сделки.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады тоже стали тайно обсуждать вывод ВСУ из Донбасса, однако не готовы к публичным заявлениям из страха перед офисом президента Украины Владимира Зеленского.