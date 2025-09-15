Открытие бесполетной зоны над Украиной обернется дальнейшей эскалацией конфликта и присоединением к нему НАТО. Такое мнение выразил отставной полковник ВС США, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.

«[Европейцы] начали снова говорить о введении бесполетной зоны над Украиной, только чтобы потом ввести войска в эту зону, воспользовавшись ее статусом», — сказал он.

Эксперт отметил, что российский лидер Владимир Путин четко обозначил — любые войска на украинской территории станут законными целями для ВС России.

«Если там [на Украине] вдруг появятся какие-то войска, особенно сейчас, когда продолжаются бои, то они становятся законной целью для уничтожения», — объяснил Макргрегор.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский решил воспользоваться ситуацией с беспилотниками в Польше, чтобы втянуть НАТО в конфликт. Он напомнил, что уже больше года появляются предупреждения о планах Киева провести подобные махинации.