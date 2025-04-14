Россия никогда не планировала нападать на Европу. Западу пора прекратить верить в фейки и восстановить с ней отношения. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил об этом в соцсети Х .

Миф о российской угрозе, по его мнению, создал глобалистский правящий класс. Макгрегор заявил, что эти силы уже потерпели поражение в Европе и теперь стараются распространить ложь о намерениях этой страны.

«Россия не заинтересована во вторжении в Европу. Пришло время заключить мир!» — сказал он.

Ранее в Эстонии предложили наделить военных правом потоплять подозрительные суда, в том числе торговые. Глава парламентского комитета по обороне Калева Стойческу сообщил, что сделать это разрешат только в крайнем случае, например, если экипаж не подчинится приказу или пропуск судна угрожает инфраструктуре.