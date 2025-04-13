Ульянов сравнил Рютте с желтой прессой после слов о российской угрозе в космосе

Заявления Марка Рютте о российской угрозе в космосе напоминают новости, созданные желтой прессой. Об этом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в соцсети Х .

«Дистанция между генеральным секретарем НАТО и журналистами желтой прессы все больше сокращается», — написал он.

В беседе с Welt am Sonntag Рютте заявил, что обладает информацией о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. Он утверждал, что оно предназначается для уничтожения спутников.

Ранее Пентагон обвинил Россию в запуске космического оружия, которое может атаковать другие спутники на низкой орбите Земли. Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер заявил, что американский правительственный спутник будет следить за российским.