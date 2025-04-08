В Эстонии рассмотрят законопроект о потоплении подозрительных судов

Эстонский Рийгикогу (парламент) рассмотрит закон, наделяющий оборону и ВМС правом применять военную силу к торговым судам, которые могут повредить объекты инфраструктуры. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR .

«В крайнем случае военные будут иметь право потопить подозрительное судно, не подчиняющееся их приказам», — заявили журналисты.

Глава комитета парламента по обороне Калева Стойческу подчеркнул, что к крайней мере военным разрешат прибегать только в особых случаях. Например, если есть угроза жизни многих людей или во избежание катастрофы. Если примут решение о потоплении подозрительного корабля, то весь экипаж перед этим эвакуируют.

Ранее в Эстонии предложили ввести налог за проход по Балтийскому морю. Министр обороны страны Ханно Певкур отметил, что власти рассматривают и другие меры по защите кабелей. Например, патрулирование страны и установку датчиков обнаружения якорей.

В ноябре 2024-го оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также кабель между Швецией и Литвой. Сначала власти предположили, что в случившемся виноват китайский сухогруз Yi Peng 3.

Потом в декабре повредились еще несколько кабелей — между Финляндией, Эстонией и Германией. Правоохранители заподозрили в этом танкер Eagle S под флагом Островов Кука — судно могло повредить их якорем. При этом финские таможенники бездоказательно утверждали, что корабль якобы причастен к перевозке российских энергоресурсов.