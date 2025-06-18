В США назначили срок окончания конфликта Ирана и Израиля

Противовоздушная система Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще 10 дней. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Без пополнения запасов из Соединенных Штатов <…> Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще 10 или 12 дней, если Иран сохранит устойчивый темп атак», — отметили в материале.

По информации издания, уже в конце недели израильские системы ПВО смогут перехватывать лишь небольшую часть иранских ракет из-за необходимости формировать оборонительные боеприпасы.

Без США у Израиля шансов победить нет, заявил военный эксперт Евгений Михайлов. Иран даже под санкциями смог разработать новейшие ракеты.

Во время ночного обстрела территории Израиля пострадали более 90 человек. Среди обратившихся в больницы — один человек с ранениями серьезной степени тяжести, 85 человек с легкими ранениями.