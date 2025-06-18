В США назначили срок окончания конфликта Ирана и Израиля
WP: Израиль без помощи США продержится 10 дней
Противовоздушная система Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще 10 дней. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«Без пополнения запасов из Соединенных Штатов <…> Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще 10 или 12 дней, если Иран сохранит устойчивый темп атак», — отметили в материале.
По информации издания, уже в конце недели израильские системы ПВО смогут перехватывать лишь небольшую часть иранских ракет из-за необходимости формировать оборонительные боеприпасы.
Без США у Израиля шансов победить нет, заявил военный эксперт Евгений Михайлов. Иран даже под санкциями смог разработать новейшие ракеты.
Во время ночного обстрела территории Израиля пострадали более 90 человек. Среди обратившихся в больницы — один человек с ранениями серьезной степени тяжести, 85 человек с легкими ранениями.