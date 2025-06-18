Минздрав Израиля назвал число пострадавших от ночных ударов Ирана

Минздрав Израиля: в больницы обратились более 90 пострадавших при ударах Ирана

Более 90 пострадавших во время ночных обстрелов со стороны Ирана обратились в больницы Израиля. Об этом со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны сообщил 12-телеканал израильского телевидения.

«Ночью в больницы обратилось 94 человека, пострадавшие в результате обстрела со стороны Ирана, среди них один человек с ранениями серьезной степени тяжести, 85 человек с легкими ранениями», — рассказали журналисты.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что израильско-иранский конфликт выходит на новый уровень. Он опубликовал сообщение со словами «начинается битва», без каких-либо других пояснений. После этого иранское информагентство опубликовало видео с ядерной боеголовкой и надписью «Возможно».