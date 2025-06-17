Израиль против Ирана. У кого преимущество в войне

Иран смог разработать новейшие ракеты, даже в условиях жесткой санкционной политики. Хватит ли стране вооружения, чтобы пробить оборону Израиля, в разговоре с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказал военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«У Ирана баллистические ракеты разных видов. Помимо простых, есть Fattah и Fattah-2. А еще есть крылатая ракета Hoveyzeh, которая может лететь на низких высотах с гиперзвуковой скоростью и с очень высокой точностью. Так что без США у Израиля шансов победить нет», — заявил он.

По словам эксперта, даже если Соединенные Штаты включатся, то у Ирана есть серьезные возможности навредить всем. Если власти страны поймут, что ее хотят стереть с лица земли, то всколыхнут весь регион.

«Это прекрасно понимают многие международные игроки», — подчеркнул Михайлов.

В качестве примера он привел Азербайджан, который очень дружен с Израилем. Там прямо заявили, что против атак, так как в Иране погибают азербайджанцы. Если конфликт продолжится, то страна пересмотрит отношения с Израилем. Это серьезное заявление, заключил эксперт.

Исход конфликта Израиля с Ираном предсказывал покойный политик Владимир Жириновский. Он не исключал, что противостояние перейдет в ядерную войну.