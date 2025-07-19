Трамп подал в суд на WSJ и медиамагната Мердока за статью про Эпштейна

Журналисты The Wall Street Journal, владелец газеты медиамагнат Руперт Мердок, а также его корпоративный партнер Роберт Томпсон стали ответчиками по иску президента США Дональда Трампа за статью о Джеффри Эпштейне. Глава государства назвал свое обращение в суд историческим и пообещал, что оно положит конец оскорблениям со стороны фейковых СМИ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social .

В посте Трамп не сдержался в выражениях и назвал The Wall Street Journal «бесполезной газетенкой, распространяющей клевету».

«Этот исторический судебный иск подан против так называемых авторов ныне полностью опозоренной WSJ, а также ее корпоративных владельцев и аффилированных лиц, во главе списка которых стоят Руперт Мердок и Роберт Томсон», — написал Трамп.

Агентство Reuters со ссылкой на подготовленный юристами президента США иск сообщило, что Трамп оценил моральный ущерб в 10 миллиардов долларов, которые намерен взыскать с двух авторов материала, а также владельца газеты Руперта Мердока и его партнера по бизнесу Роберта Томсона.

Речь идет о статье, в которой говорилось, что в 2003 году Трамп направил финансисту Джеффри Эпштейну рисунок голой женщины в качестве подарка на день рождения и в подписи намекнул на общие большие секреты.

В защиту Трампа вступил его бывший соратник, с которым у него испортились отношения, предприниматель Илон Маск. Он заявил, что сообщения о письме Эпштейну звучат как подделка.