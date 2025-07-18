Трамп подарил эротический рисунок Эпштейну на юбилей
WSJ: Трамп подарил Эпштейну на 50-летие эротический рисунок
Нынешний американский лидер Дональд Трамп прислал на 50-летие финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвиняют в секс-торговле, письмо с эротическим рисунком. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Журналисты выяснили, что подруга Эпштейна собрала на его день рождения альбом с пошлыми посланиями от друзей. Одно из них написал будущий глава государства. В его заметки был контур обнаженной женщины.
«Письмо заканчивается словами: „С Днем Рождения — и пусть каждый день станет еще одним чудесным секретом“», — процитировали журналисты надпись из записки.
Сам президент США опроверг эти данные и стал угрожать судом. По его словам, владельцев Wall Street Journal предупредили о возможном разбирательстве.
Ранее миллиардер Илон Маск сменил номер мобильного телефона. Как заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, это случилось после ссоры с Трампом.