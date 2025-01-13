В США начали расследование после снятия Нурмагомедова с рейса

Frontier Airlines приступила к расследованию после случая с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, которого сняли с рейса накануне. Об этом сообщили в пресс-службе американской авиакомпании.

«Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование», — заявили в Frontier Airlines.

Российского бойца смешанных боевых искусств сняли с рейса, следовавшего из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, после конфликта с бортпроводницей.

Спортсмен сидел на кресле у аварийного выхода с увеличенным пространством для ног. Сотрудница авикомпании уточнила у Нурмагомедова, готов ли он оказать помощь в случае ЧП, но тот замешкался при ответе. Девушка посчитала, что пассажир плохо знает английский язык.

Экс-чемпион UFC прокомментировал спор, подчеркнув, что стюардесса была с ним груба с самого начала беседы. Он не исключил, что причиной этому стала расовая дискриминация.