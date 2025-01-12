Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса после спора с бортпроводницей

Бывший чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса американской авиакомпании из-за конфликта с бортпроводницей. Девушка посчитала, что уровень английского языка Нурмагомедова недостаточно высок для того, чтобы сидеть у аварийного выхода. Об этом сообщило издание Essentially Sports .

«Хабиб подвергся унижению в американском самолете, несмотря на то, что он выступил против „несправедливого“ решения представителя авиакомпании», — написали журналисты.

Проблемы возникли из-за того, что Нурмагомедов сел у аварийного выхода. Обычно за такое место нужно платить дополнительно, так как там больше пространства для ног.

Однако пассажир должен четко и быстро следовать инструкциям экипажа в случае аварийной ситуации.

Бортпроводница спросила у Хабиба, сможет ли он помочь в случае чрезвычайной ситуации, но он не сразу ответил на вопрос. Тогда девушка заявила, что он не имеет права сидеть у аварийного выхода, и попросила его пересесть.

«Бортпроводник, следуя протоколу, спросил Хабиба, говорит ли он по-английски и сможет ли он помочь своим попутчикам в случае чрезвычайной ситуации. Казалось, что Хабиб не мог понять, о чем она говорит, что вызвало небольшую ссору, и бортпроводник попросил его выйти и сменить место», — отметили авторы публикации.

Хабиб Нурмагомедов в ответ сказал: «Это несправедливо».

Спортсмен, занимающийся смешанными единоборствами, взял свою сумку и покинул самолет. Его товарищ последовал за ним.

Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета двух организаций, которые принадлежали бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. До этого Нурмагомедов погасил свои налоговые задолженности, перечислив 302 миллиона рублей. Это произошло после того, как судебные приставы арестовали его дом и несколько дорогих автомобилей.