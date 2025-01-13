Женщина была груба с самого начала. Хабиб Нурмагомедов рассказал, как его сняли с рейса в США

Хабиб Нурмагомедов рассказал, как его сняли с рейса в США

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал ситуацию с его снятием с рейса в США. В своих социальных сетях он рассказал свою версию произошедшего.

Нурмагомедов объяснил, что подошедшая к нему стюардесса «была очень груба с самого начала». Спортсмен объяснил, что он прекрасно понял ее речь на английском языке, однако бортпроводница продолжала настаивать на своем — требовала, чтобы Нурмагомедов сменил место.

Боец отметил, что не понимает, были ли у бортпроводницы для такого поведения какие-то «расовые, национальные» основания «или что-то еще». После короткой беседы женщина вызвала охрану и спортсмена сняли с рейса.

Уже через полтора часа Нурмагомедов сел в другой самолет и спокойно добрался до пункта назначения. Боец подчеркнул — он делал все возможное, чтобы сохранить спокойствие, не поддаваясь на провокацию.

«Я думаю, людям нужно быть более добрыми», — резюмировал Хабиб Нурмагомедов.

О том, что Нурмагомедова сняли с рейса в США, стало известно 12 января. Поводом к этому стал небольшой конфликт с бортпроводницей: она сочла, что уровня английского языка бойца недостаточно для того, чтобы сидеть у аварийного выхода.