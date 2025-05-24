В США младенец жил в доме с 40 животными и мертвой козой в ванной

В США полицейские арестовали родителей восьмимесячного ребенка после того, как в их доме и пристройках нашли более 40 животных и мертвую козу в ванной. Об этом сообщила телестанция Fox Carolina .

Власти Южной Каролины выяснили, что ребенок проживал в ужасных условиях вместе с 40 животными. Полицейские прибыли в дом пары по запросу Департамента социальных служб штата 19 мая. Кайлу Ренард и Николаса Фоули, родителей ребенка, обвинили в жестоком обращении с детьми и животными.

В полиции сообщили об антисанитарных условия в доме, где находились не только живые, но и мертвые животные. Во всех помещениях на полу обнаружили экскременты и мусор.

«Это одна из самых ужасных сцен, которые я видел за свою 30-летнюю карьеру. <…> Еноты, куры, кошки, собаки. В ванной в ванне лежала мертвая коза, которая разлагалась уже несколько дней», — признался начальник полиции Крис Миллер.

Миллер отметил, что родители ребенка не проявили никаких эмоций во время задержания и допроса. Пару взяли под стражу, освободив позже под залог в 10 тысяч долларов (более 797 тысяч рублей).

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