Американец узнал, что 60 лет жил в чужой семье

NYP: в США мужчина спустя 60 лет узнал, что его перепутали в роддоме

Американец Кевин Макмахон потребовал от Jamaica Hospital в Квинсе компенсировать более 60 лет жизни в чужой семье. Он рассказал The New York Post , что в детстве медики перепутали его с другим ребенком.

Макмахон рос белой вороной среди родственников. Он смуглый с карими глазами, а другие члены семьи — со светлой кожей, голубыми глазами и веснушками. Отец и бабушка подозревали мать в измене, поэтому в детстве били мальчика.

В 2020 году женщина, которую он знал как свою сестру, сделала ДНК-тест и загрузила результаты на специальный сайт для поиска родственников. Там она нашла биологического брата, о котором ничего не знала. Он родился 26 мая 1960 года в Jamaica Hospital с разницей в 45 минут с ее младшим братом и носил ту же фамилию.

«Это было как недостающий элемент в пазле. [Это] объяснило все, почему мое детство было именно таким», — сказал Макмахон.

Мужчина обратился в гражданский суд Квинса, чтобы получить компенсацию от больницы. Он уверен, что медики перепутали младенцев. Макмахон и его предполагаемые родственники тоже сдали анализы, подтвердив эту догадку. Родители обоих мужчин умерли, так и не узнав правду.

Похожий случай произошел в Перми. Медики спутали девочек, подмена вскрылась через 40 лет.