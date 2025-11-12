В Москве мать убила шестилетнего сына и попыталась покончить с собой, оставив записку

В Москве женщина убила шестилетнего сына и попыталась покончить с собой

В Москве на улице Академика Анохина произошло жестокое убийство. В одной из квартир нашли тело шестилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями, как сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следователи установили, что раны ребенку нанесла его мать. После случившегося женщина попыталась свести счеты с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ). Сейчас подозреваемая, 37-летняя женщина, находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.

По предварительным данным, все произошло вечером 12 ноября. Мать напала на ребенка в своей квартире. Следственный комитет опубликовал снимок молотка, как возможного орудия преступления.

Соседи вызвали полицию, когда услышали крики и шум. На место прибыли сотрудники следственного комитета, криминалисты и прокурор Никулинского межрайонного отдела.

Прокуратура взяла ход расследования под контроль. Следователи продолжают работать в квартире, где произошла трагедия, и выясняют причины, которые могли подтолкнуть женщину к убийству собственного сына.

Telegram-канал Shot утверждает, что перед убийством подозреваемая оставила в квартире записку. Женщина написала, что сильно больна — и также болен ее ребенок.

То же издание сообщило, что мертвого сына нашел муж преступницы. Он же обнаружил и саму женщину, она потеряла сознание. В записке женщина просила никого в своей смерти не винить.

