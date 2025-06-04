WSJ: подобные атакам ВСУ на российские аэродромы удары могут произойти в США

В США обеспокоились тем, что их страна будет не способна справиться с ударами, похожими на недавние атаки украинских боевиков на российские аэродромы. Об этом заявило издание The Wall Street Journal .

«Один из важнейших уроков, который можно извлечь из этого конфликта, заключается в том, что США гораздо более уязвимы, чем думает большинство американцев», — сообщили журналисты.

Авторы статьи утверждают, что США находятся под угрозой подобных атак баллистическими ракетами, беспилотниками, разведывательными зондами, а также крылатыми ракетами, которые запускаются с подводных лодок. В этой связи стране необходимо развивать многоуровневые системы защиты, потому что на данный момент она не способна отразить подобные атаки.

«Планируемое президентом Трампом создание системы „Золотой купол“ — это не пустая трата времени», — заключили они.

Также в статье отметили важность решения американского лидера о выдвижении противоракетной обороны в приоритетное направление.

Создание системы противовоздушной обороны «Золотой купол» обойдется США в 175 миллиардов долларов. Ранее экс-журналист газеты The New York Times Джон Вароли высказал опасения, что в реализации этого проекта существуют значительные коррупционные риски.