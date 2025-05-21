Экс-журналист Вароли указал на коррупционные риски при строительстве «Золотого купола» в США

Бывший журналист газеты The New York Times Джон Вароли в программе радиостанции Sputnik высказался о проекте президента США Дональда Трампа по созданию системы противовоздушной обороны «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов.
По мнению Вароли, реализация проекта сопряжена с высокими коррупционными рисками.
«Нас запугивают, но все будет разворовано», — заявил экс-журналист.
Как пояснил специалист, именно таким образом работает американская политическая элита. Он допустил, что какие-то объекты будут построены, однако усомнился в полноценном завершении работ.
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