Экс-журналист Вароли указал на коррупционные риски при строительстве «Золотого купола» в США

Бывший журналист газеты The New York Times Джон Вароли в программе радиостанции Sputnik высказался о проекте президента США Дональда Трампа по созданию системы противовоздушной обороны «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов.

По мнению Вароли, реализация проекта сопряжена с высокими коррупционными рисками.

«Нас запугивают, но все будет разворовано», — заявил экс-журналист.

Как пояснил специалист, именно таким образом работает американская политическая элита. Он допустил, что какие-то объекты будут построены, однако усомнился в полноценном завершении работ.