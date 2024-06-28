Минобороны назвало доказательство роста вовлеченности США в украинский конфликт

Стартегические беспилотники США, ведущие разведку, стали интенсивнее летать над Черным морем, что свидетельствует о растущей вовлеченности Соединенных Штатов в украинский конфликт. Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу разработать предложения по мерам реагирования на провокации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Возросла интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США, <…> которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому ВСУ западными государствами для нанесения ударов по объектам России. Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Эти полеты в разы повышают вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС в воздухе, растет риск прямой конфронтации НАТО с Россией. Ответственность за это будет нести альянс, подытожили в Минобороны.

На днях американский дрон RQ-4B Global Hawk вел разведку у Черного моря, когда над ним, не открывая огонь, пролетел российский истребитель МиГ-31. После этого беспилотник вернулся на базу.