Рубио назвал следующую цель США

Соединенные Штаты в будущем намерены заняться Кубой. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме, сообщило РИА «Новости» .

«В 90 милях (более 144 километров) от нашего побережья находится несостоятельное государство, которое к тому же стало дружественной территорией для некоторых из наших соперников. Это неприемлемый статус-кво, и мы займемся этим, но не сегодня», — сказал он.

По версии Рубио, экономическая модель Кубы якобы не работает. Люди, стоящие во главе республики, не смогут ее исправить.

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите Future Investment Initiative в Майами заявлял, что планирует задействовать созданные им «великие вооруженные силы» и следующей целью станет Куба. При этом не уточнил, что планирует делать, попытавшись обратить свои слова в шутку.