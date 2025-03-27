В США допустили неудовлетворенность России и Украины соглашением о мире

Келлог: Москве и Киеву может не понравиться итоговое соглашение о мире

Россия и Украина не будут полностью удовлетворены итоговым соглашением о мире. Об этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог рассказал в эфире телеканала Fox News .

«Обе стороны не получат всего, чего хотят», — заявил он.

Келлог добавил, что самым сложным вопросом в переговорном процессе остается территориальный. Дело в разнице между фактическим и юридическим контролем над территориями.

При этом Келлог надеется, что, благодаря политике Трампа и в целом изменению подхода администрации США к России, Вашингтон сможет добиться положительного разрешения сложившейся ситуации.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что уровень безопасности в его стране значительно вырос благодаря переговорам России и США. По его словам, взаимный запрет атак на энергетическую инфраструктуру очень важен.

В Кремле уже оценили диалог с представителями США как прагматичный и конструктивный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что перечень российских и украинских энергообъектов, подпадающих под временный мораторий на удары, оперативно согласовали.