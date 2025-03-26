В Венгрии выразили надежду на успешный исход переговоров между Россией и США

Благодаря переговорам между Россией и США уровень безопасности в Венгрии значительно вырос. Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто в социальных сетях.

«Было достигнуто соглашение о взаимном запрете атак на энергетическую инфраструктуру друг друга (России и Украины — прим. ред.), что имеет большое значение», — заявил глава венгерского МИД.

Он объяснил это тем, что Венгрия закупает у России нефть и газ, а из-за действий Украины поставки приостанавливались.

Сийярто также отметил, что обе стороны заинтересованы в скорейшем успехе переговоров, и выразил надежду, что скоро удастся достигнуть долгосрочного прекращения огня.

Ранее министр сообщал, что Венгрия добилась от США исключения в сотрудничестве с Россией по энергетике. Теперь страна вместе со Словакией и Турцией может оплачивать поставки российского газа по контрактам с «Газпромом».