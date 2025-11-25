В США девочка-подросток убила новорожденного сына и спрятала тело в сумку

В США 14-летнюю мать обвинили в убийстве собственного ребенка и попытке спрятать тело. Об этом сообщило издание Daily Star .

Девочка-подросток поступила в больницу в Луизиане. Врачи выяснили, что пациентка родила ребенка дома в округе Ливингстон и обратились в полицию.

Школьница скрывала беременность от родных. По версии следствия, ребенок появился на свет живым, но девочка расправилась с ним и спрятала тело в хозяйственную сумку. Результаты вскрытия показали, что младенца убили.

Девочку-подростка поместили в Центр заключения несовершеннолетних во Флориде.

