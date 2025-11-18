Убившую сына жительницу Балашихи арестовали на 2 месяца

Жительнице Балашихи, которая убила и обезглавила своего шестилетнего сына, избрали меру пресечения. Женщину заключили под стражу, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

С учетом позиции Балашихинской городской прокуратуры суд арестовал 31-летнюю обвиняемую на два месяца, до 16 января 2026 года.

«Женщине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, и она может скрыться от органов следствия и суда, в связи с чем избрание более мягкой меры пресечения нецелесообразно», — подчеркнули в надзорном органе.

Во время заседания обвиняемая сидела с опущенными вниз глазами и пила воду. Все вопросы журналистов о совершенном преступлении она проигнорировала.

Ранее стало известно, что на допросе жительница Балашихи детально рассказала, как убила и расчленила сына. Голову ребенка нашли в рюкзаке в Гольяновском пруду.