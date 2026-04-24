В США 76-летний ветеран заблудился в походе и четыре дня выживал в пустыне

На севере Аризоны нашли 76-летнего мужчину, который отправился в одиночный поход и не вернулся из него, пропав без вести. Мужчина заблудился и четыре дня выживал в дикой местности, сообщило издание Arizona’s Family .

«Марк Эрик Янг пропал четыре дня назад после того, как отправился в одиночный поход по дороге Блади-Бейсин-роуд, рядом с межштатной автомагистралью 17», — уточнили в материале.

Невестка пропавшего 76-летнего ветерана Вьетнамской войны Лидия Янг рассказала, что в начале недели ей позвонили и сообщили, что его нашли в труднодоступном районе. У него было обезвоживание и несколько травм, но он находился в сознании и понимал, что происходит. Мужчину доставили спасательным вертолетом в ближайшую больницу.

Родственники пропавшего туриста рассказали, что он приехал к ним на свадьбу, но после того, как его жена улетела домой, отправился в одиночный поход. Его родные заподозрили неладное, когда он не вернулся к ужину.

