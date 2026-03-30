Спасатели вывели из леса заблудившуюся группу молодых людей

В воскресенье, 29 марта, в районе деревни Козино городского округа Солнечногорск группа из четырех молодых людей заблудилась в лесном массиве. Спасатели поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оперативно нашли и вывели их из леса.

Заместитель начальника 267-й пожарно-спасательной части Сергей Яшин рассказал, что сообщение о потерявшихся поступило в 19:10. Спасатели выдвинулись к месту происшествия и через полтора часа обнаружили группу недалеко от водоема. Молодые люди были напуганы и замерзли, но медицинская помощь им не потребовалась.

«Пока было светло, ребята еще могли идти, но с наступлением темноты им стало страшно, они поняли, что не смогут самостоятельно выбраться и обратились за помощью», — заключил Сергей Яшин.

Молодые люди взяли с собой заряженный мобильный телефон и внешний аккумулятор, что позволило спасателям быстрее сориентироваться и поддерживать с ними связь. После эвакуации специалисты провели с ними профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в лесу.