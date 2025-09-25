Статую Трампа и Эпштейна убрали от Капитолия спустя сутки

В Вашингтоне демонтировали бронзовую статую держащихся за руки президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, установленную напротив Капитолия. Об этом сообщил портал Axios .

«Статуя президента Трампа, держащего руку Джеффри Эпштейна, была убрана с Национальной аллеи в Вашингтоне через день после ее появления», — говорится в публикации.

Как отметила представитель МВД Элизабет Пис, скульптуру под названием «Лучшие друзья навсегда» убрали потому, что она не соответствовала выданному разрешению. Но не уточнила, какие именно требования были нарушены.

Авторы статуи ранее получили разрешение от Службы национальных парков, что их работа сможет простоять до вечера 28 сентября. Но ее снесли 25 сентября около 05:30 (12:30 по московскому времени).

По информации издания HuffPost, ссылающегося на анонимную группу Secret Handshake, скульптуру разломали после демонтажа, обломки увезли.

Скульптуру ранее установила группа анонимных художников. Ее изготовили из пенопласта, дерева и проволоки, выкрасив под бронзу.