Илон Маск оказался в списке Эпштейна

Имена американского миллиардера Илона Маска и его брата Кимбала фигурируют в официальных документах, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило издание Daily Mail .

По информации источника газеты, всего существуют как минимум пять миллионов документов, связанных с делом финансиста.

«Иронично, что именно Маск начал это, когда повздорил с Трампом, а затем утверждал, что президент препятствует обнародованию документов по делу Эпштейна. Что ж, Илон теперь фигурирует там, как и его брат», — отметили журналисты.

Эпштейну в 2019 году предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. Обвинение запрашивало ему до 40 лет лишения свободы.

Правоохранители выяснили, что финансист с 2002-го по 2005 год вступал в сексуальный контакт с несовершеннолетними девушками, после чего поручал некоторым из них приводить ему новых жертв за деньги. В 2019-м Эпштейна нашли мертвым в камере, где он ожидал финального решения суда.

Ранее сообщница Эпштейна заявила о готовности выступить перед конгрессом США.