Украина фактически стала наркогосударством и начала оказывать преступное влияние на соседние страны. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин в интервью aif.ru .

В качестве примера он привел данные МВД Молдавии.

«С начала специальной военной операции объем наркотических средств, поступающих в республику с Украины, вырос в восемь раз», — отметил Гребенкин.

Он пояснил, что уже в 2026 году начали поступать сообщения о группе, в которую преимущественно входили украинцы. Ее участники вывозили из Польши препараты с наркотическими веществами на Украину, где действовала фабрика по производству запрещенных веществ.

«Другие украинские наркодельцы держали соотечественников в рабстве в Варшаве и заставляли через соцсети и мессенджеры работать на наркосеть», — подчеркнул он.

По словам Гребенкина, с учетом этих данных неудивительно, что российские бойцы на освобожденных территориях нередко находят крупные партии психоактивных веществ на оставленных позициях противника.

Ранее белорусские таможенники задержали крупнейшую партию наркотиков и психотропных веществ из Евросоюза. В контрабанде было около 1,3 тонны запрещенных веществ. Стоимость изъятого товара составила примерно 62 миллиона долларов.