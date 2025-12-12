В Белоруссии пресекли крупнейшую в истории страны поставку наркотиков

Белорусские таможенники задержали крупнейшую партию наркотиков и психотропных веществ из Евросоюза. В контрабанде было около 1,3 тонны запрещенных веществ. Стоимость изъятого товара составила примерно 62 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Белоруссии.

Мужчины планировали переправить в Россию и Белоруссию восемь тысяч брикетов гашиша весом 915 килограммов и 50 коробок мефедрона общим весом 367 килограммов. Для этого они использовали грузовик польского перевозчика.

Наркотики замаскировали под партию минеральной воды. Несколько десятков бутылок воды использовали для прикрытия. После сканирования содержимого грузовика таможенники решили провести более тщательный досмотр.

«В результате установлены и задержаны участники международной преступной группы — граждане Европейского союза, Беларуси, России и Молдовы. При обыске у них изъято еще пять килограммов гашиша и мефедрона», — отметили в пресс-службе.

Российские таможенники обнаружили три килограмма наркотиков в посылке из США. В посылке среди обуви, одежды и перца находились 32 полимерных пакета с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана.