В Совбезе назвали недопустимыми угрозы Армении прибывшим на выборы
Шевцов: угрозы Армении о военных сборах прибывшим на выборы недопустимы
Угрозы властей Армении, направленные на ограничение избирательного права граждан, являются недопустимыми. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов, его слова привел ТАСС.
«Любое ограничение избирательных прав граждан недопустимо. Это не соответствует европейским ценностям, к которым Армения стремится. Поэтому угрожающие предупреждения ничего хорошего не добавляют — ни авторитета, ни демократии», — отметил Шевцов.
Ранее стало известно, что власти Армении начали привлекать возвращающихся в страну граждан к 25-дневным сборам в армии. На пограничных пунктах республики дежурят патрули военной полиции при поддержке сотрудников военкоматов.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что назначенные на 7 июня парламентские выборы в Армении не могут считаться законными, так как нынешний премьер-министр Никол Пашинян устраняет политических конкурентов.