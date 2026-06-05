Возвращающихся в Армению граждан начали привлекать к 25-дневным военным сборам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В ведомстве отметили, что на пограничных пунктах военная полиция служит в рамках предоставленных законом полномочий.

Это делается для поддержки военкоматов при регистрации подлежащих воинской службе граждан и вовлечении в подготовку мобилизационного резерва.

Представитель МИД Мария Захарова заявляла на полях ПМЭФ, что страна не планирует оплачивать путь Армении в ЕС, который напрямую поддерживает киевский режим. Дипломат подчеркивала, что республике придется определиться с внешнеполитическим курсом, так как «усидеть на двух стульях» не получится.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия сохранит нормальные отношения с Арменией вне зависимости от ее дальнейшего выбора.