«В соответствии с какой поправкой?» Захарова ответила на изъятие паспорта у Риттера

Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта у Скотта Риттера

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила властям США о Конституции страны в связи с изъятием паспорта у бывшего разведчика Скотта Риттера, который собирался посетить Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«По приказу Госдепартамента США американские полицейские сняли с рейса колумниста Скотта Риттера, который направлялся на Питерский форум. Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?» — сыронизировала дипломат.

Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова и собраний, а четвертая — запрещает необоснованные обыски и задержания.

Ранее стало известно, что Скотта Риттера сняли с самолета в США, когда он собирался лететь в Россию на Петербургский международный экономический форум. По словам бывшего разведчика, полицейские также конфисковали у него паспорт по приказу Госдепартамента США.

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски

Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома

Всех под ружье. Украинским властям предложили забрать в армию женщин

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте