«В соответствии с какой поправкой?» Захарова ответила на изъятие паспорта у Риттера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила властям США о Конституции страны в связи с изъятием паспорта у бывшего разведчика Скотта Риттера, который собирался посетить Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

«По приказу Госдепартамента США американские полицейские сняли с рейса колумниста Скотта Риттера, который направлялся на Питерский форум. Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?» — сыронизировала дипломат.

Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова и собраний, а четвертая — запрещает необоснованные обыски и задержания.

Ранее стало известно, что Скотта Риттера сняли с самолета в США, когда он собирался лететь в Россию на Петербургский международный экономический форум. По словам бывшего разведчика, полицейские также конфисковали у него паспорт по приказу Госдепартамента США.