Бывшего разведчика США Скотта Риттера сняли в США с самолета, помешав ему улететь в Россию на Петербургский международный экономический форум. Об этом он сообщил RT .

Риттер заявил, что американское правительство не только сняло его с рейса, но еще и конфисковало у него паспорт.

«На этот раз я ни в какую Россию не лечу. Госдеп изъял мой паспорт. Так что нет, я не лечу. Я в порядке, просто раздражен», — заявил он.

По словам Риттера, когда он садился на рейс, появились три офицера полицейского управления Нью-Йорка. Они отвели его в сторону и забрали паспорт, объяснив свои действия приказом Госдепа США. Больше никаких пояснений он не получил. Затем офицеры забрали его из самолета, а самого Риттера вывели из аэропорта.

Экс-офицер разведки морской пехоты является частым гостем эфира и колумнистом RT. com.

Ранее Риттер высказался о потенциале России в контексте развития в новых геополитических условиях, отметив, что она способна разгромить Украину в рамках спецоперации, а также об атаках БПЛА на Кремль, а также убийствах военкора Владлена Татарского и политолога Дарьи Дугиной.