В Сомали 12 человек погибли из-за мощных ливней

Garowe: в Сомали как минимум 12 человек погибли из-за обрушений после ливней

В Сомали как минимум 12 человек погибли из-за последствий мощных ливней, обрушившихся на страну. Об этом сообщило издание Garowe со ссылкой на местные источники.

«По меньшей мере 12 человек погибли в результате ливня, некоторые из них погибли после того, как их дома рухнули», — уточнило издание.

В столице страны Могадишо велись поиски 11-летнего мальчика, который, предположительно, мог погибнуть, упав в яму с водой.

Местные жители негативно восприняли тот факт, что представители региональной администрации Бенадира и правительства Сомали отсутствовали на месте ЧП.

Ранее на Сицилии погиб водолаз, участвующий в работах по подъему яхты, принадлежавшей покойному британскому миллионеру Майку Линчу. По одной из версий, в него могли попасть обломки, когда дайверы перерезали гик.

В начале мая в Приморье погибла женщина, пытающаяся перейти реку Постышевку после проливных дождей. По словам очевидца, ее унесло течением.