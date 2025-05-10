Во время подъема суперъяхты Майка Линча на Сицилии погиб водолаз

Во время подъема затонувшей яхты Bayesian, принадлежавшей покойному британскому миллионеру Майку Линчу, погиб дайвер. Голландец работал в морской компании Hebo, чья баржа прибыла в Портичелло для проведения работ, сообщила газета The Guardian .

Мужчина скончался в пятницу, когда готовился срубить грот-мачту судна.

По данным The Guardian, точную причину смерти 39-летнего дайвера полиция пока не установила. Видимых повреждений на теле не обнаружили. Следователи предположили, что у водолаза возникли проблемы во время погружения.

Есть еще одна версия — в мужчину могли попасть обломки, когда дайверы перерезали гик. Подводными камерами не удалось этот зафиксировать момент.

Яхта с 75-метровой мачтой затонула в августе 2024 года. Судно стояло на якоре недалеко от Портичелло, перед рассветом на него обрушился шторм с торнадо. Британский Билл Гейтс и его дочь Ханна утонули. В результате инцидента погибли еще пять человек, 15 — выжили.

Обломки находятся в заливе на глубине 50 метров. Операция по подъему яхты оценивается в 30 миллионов долларов (около 2,4 миллиарда рублей). Как отмечала береговая охрана, процесс может занять от 20 до 25 дней в условиях хорошей погоды.