Жительница Приморья погибла при переходе реки после ливней

В Приморье женщина погибла, пытаясь перейти реку после проливных дождей, — ее унесло сильным течением. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, о случившемся рассказал очевидец. Он уточнил, что в районе сопки Верблюд женщина пыталась перейти реку Постышевку, но ее унесло течением. Позже вечером тело нашли у моста.

В регионе объявили штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди, местами — до месячной нормы осадков, реки могут выйти из берегов, возможно подтопление низин.

Ранее в Тюменской области паводок из реки Ишим затопил дорогу, ведущую от города Ишима к Синицынскому бору и близлежащим деревням. На место прибыл глава муниципального района Сергей Ломовцев.