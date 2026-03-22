Утром в воскресенье, 22 марта, в Словении открылись избирательные участки на выборах в парламент. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голосование продлится до 19:00 по местному времени (21:00 по московскому), правом голоса обладают около 1,7 миллиона человек. Предварительные итоги подведут вскоре после закрытия участков.

На 88 парламентских мандатов претендуют 17 политических субъектов, для победы им нужно набрать не меньше 4% голосов.

Согласно результатам соцопросов, фаворитами кампании сейчас являются движение «Свобода» нынешнего премьер-министра Словении Роберта Голоба и Словенская демократическая партия Янеза Янши.

Ранее стало известно, что в Германии лидер демократов побрилась налысо, проиграв выборы.