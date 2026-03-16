В Германии лидер демократов побрилась налысо, проиграв выборы

Генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии Николь Бюттнер выполнила свое предвыборное обещание и побрилась налысо. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети политика.

В начале года Бюттнер поспорила, что в случае проигрыша на выборах в ландтаг Баден-Вюртемберга, которые прошли 8 марта, побреется налысо. После оглашения результатов голосования, по которым ее СвДП набрала 4,4% голосов избирателей, она подтвердила, что сдержит обещание.

Вечером 15 марта Бюттнер опубликовала видео, представ перед пользователями в новом образе — сначала в ярком платке, а затем с лысой головой.

«Никаких оправданий. Я заключила это пари, я его проиграла, и я выполняю данное мною слово», — заявила она, улыбаясь.

