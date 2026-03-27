В Словакии оппозиция натравила на Фицо полицию из-за остановки помощи Украине

В Словакии полиция начала расследование действий премьер-министра страны Роберта Фицо по обвинению в государственной измене. Об этом в соцсети Facebook* написал глава парламентской оппозиционной партии Sloboda a Solidarita («Свобода и солидарность») Бранислав Грелинг.

Оппозиционеры обратились в прокуратуру, требуя проверить законность решения Фицо о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. В своем заявлении они указали, что в действиях премьера якобы имеются признаки превышения служебных полномочий, госизмены и других преступлений.

«Полиция начала расследование в отношении Фицо», — написал Грелинг.

Ранее словацкий премьер-министр на встрече со студентами заявил, что украинский президент Владимир Зеленский совершает большие ошибки по отношению к странам Евросоюза. Все это усложнит вступление Украины в ЕС.

До этого Фицо назвал смешной реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на отказ Киева допустить инспекторов к нефтепроводу «Дружба».

