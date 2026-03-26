Фицо заявил, что союзники в ЕС устали от ошибок Зеленского

Политические ошибки президента Украины Владимира Зеленского лишат его страну поддержки и пропуска в Евросоюз. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече со студентами заявил, что союзники устали от его поведения. Запись выступления опубликована на его странице в Facebook*.

«Думаю, что <…> Зеленский совершает большие ошибки по отношению к странам Европейского союза. <…> Европа уже начинает быть сытой Зеленским по горло», — сказал он.

Лидер киевского режима теряет поддержку на Западе. Фицо предупредил, что это усложнит вступление Украины в Евросоюз.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в активизации агентов за рубежом. Его страна стала зоной операций украинских спецслужб из-за принципиальной позиции по урегулированию конфликта с Россией.

