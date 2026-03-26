Фицо назвал смешной реакцию Еврокомиссии на недопуск инспекторов к «Дружбе»

Глава Еврокомиссии и сам совет начинают выглядеть смешно из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». Такое мнение высказал на пресс-конференции по итогам заседания правительства премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Украинская сторона отказывается допустить членов инспекционной группы посмотреть на то, что на самом деле случилось в городе Броды. Для меня уже начинает выглядеть смешно глава Еврокомиссии и вся Еврокомиссия, раз так со всей Еврокомиссией обращается Зеленский», — сказал премьер.

Он добавил, что нефтепровод «Дружба» по-прежнему остается закрытым, а сроки возобновления его работы до сих пор не названы.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не поддержит выделение кредита Украине, пока не восстановят транзит нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, президента Владимира Зеленского нужно обязать допустить инспекторов к осмотру участка, который Киев считает поврежденным.