Словацкая национальная партия (SNS), которая входит в состав правительственной коалиции, планирует внести в парламент резолюцию, в которой выступает против антироссийских санкций, так как они вредят Словакии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Политика применения санкций против России оказывает значительное негативное влияние на экономику Словакии, промышленность и уровень жизни населения», — сказано в заявлении партии, которое распространили в субботу.

В связи с этим партия собирается представить на ближайшем заседании парламента резолюцию, отвергающую введение и дальнейшее расширение ограничительных мер, вредящих экономическим интересам Словакии.

По мнению авторов резолюции, санкционная политика неэффективна, а вместе с тем расширение ограничений в сфере торговли и энергетики могут вызвать рост цен на стратегическое сырье, что в свою очередь повлияет на предпринимательскую среду в Словакии.

Партия призвала правительство тщательно проанализировать влияние санкционных мер для того, чтобы защитить экономические интересы Словакии.

Ранее появились сообщения, что страны Североатлантического альянса все больше беспокоятся из-за рисков обмена разведывательными данными. «Ядро альянса сотрясают» попытки американского лидера восстановить отношения с Россией.